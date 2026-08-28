Jhansi News: -सब्जी खरीदकर पैदल लौट रहे युवक की हादसे में मौत

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झांसी। मोंठ के भुजौंद गांव निवासी राहुल कुमार (33) पुत्र हेमंत की रक्सा के डेली गांव के पास तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बृहस्पतिवार को उसकी मौत हो गई।राहुल परिवार का इकलौता बेटा था। परिवार के पालन-पोषण के लिए प्राइवेट काम करता था। उसके परिवार में पत्नी समेत बेटी मान्या (6), मानवी (4) एवं बेटा डुग्गू (2) है। परिजनों ने बताया कि लगभग 10 दिन पहले काम के सिलसिले में वह डेली गांव गया था। 22 अगस्त को सब्जी खरीदकर पैदल घर लौट रहा था।। डेली पुल के पास तेज रफ्तार बाइक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में राहुल के सिर में गहरी चोट आ गई। उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।