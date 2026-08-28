Jhansi News: चिरगांव में कुल्हाड़ी से हमला, एक युवक गंभीर
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:16 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:16 AM IST
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चिरगांव। ग्राम बरल में 26 अगस्त की शाम एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह विवाद देसी शराब के ठेके के पास हुआ। पुष्पेंद्र राजपूत ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि शाम साढ़े सात बजे उनके भाई नरेंद्र राजपूत दूध डेयरी जा रहे थे। तभी बृजेंद्र अहिरवार और मनोज अहिरवार ने रंजिशन उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमलावरों ने बचाने आए पड़ोसी चंद्रशेखर से भी गाली-गलौज की। उन्होंने चंद्रशेखर से मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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