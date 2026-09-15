Jhansi News: तीज व्रत पर अचलेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ीं महिलाएं

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लुहारी। कस्बा लुहारी में तीज पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। अचलेश्वर महादेव मंदिर समेत विभिन्न स्थानों पर महिलाओं और युवतियों ने तीज व्रत रखा। सुबह से ही महिलाएं सज-धजकर मंदिरों और पूजा स्थलों पर पहुंचीं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और पति की दीर्घायु की कामना की।अचलेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं और युवतियों की भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। इसके बाद माता पार्वती का पूजन कर तीज व्रत की कथा सुनी। व्रत रखने वाली महिलाओं ने पति के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन तथा परिवार में सुख-शांति की प्रार्थना की। वहीं युवतियों ने मनचाहे जीवनसाथी की कामना के साथ श्रद्धापूर्वक व्रत रखा।सोलह शृंगार कर पहुंचीं सुहागिनेंतीज पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। सुहागिन महिलाएं सोलह शृंगार कर पारंपरिक परिधान में मंदिर पहुंचीं। हाथों में मेहंदी रचाकर महिलाओं ने पूजा-अर्चना की और एक-दूसरे को तीज पर्व की शुभकामनाएं दीं।विभिन्न स्थानों पर हुआ पूजनकस्बे में अचलेश्वर महादेव मंदिर के अलावा अन्य धार्मिक स्थलों और घरों में भी महिलाओं ने सामूहिक रूप से तीज व्रत का पूजन किया। महिलाओं ने तीज से संबंधित पारंपरिक गीत गाए और शिव-पार्वती का स्मरण किया। पर्व के चलते पूरे कस्बे में दिनभर धार्मिक एवं भक्तिमय वातावरण बना रहा।