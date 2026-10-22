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Jhansi News: पहाड़ों से आने वाली हवाओं ने लुढ़काया न्यूनतम पारा

Thu, 22 Oct 2026 01:44 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:44 AM IST
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Winds from the mountains have pushed the minimum temperature down.
झांसी। पहाड़ों की ओर से आने वाली हवाओं ने न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस लुढ़का दिया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हवाओं की रफ्तार तेज होते ही 10 से 15 दिन में अधिकतम दिन में गिरावट आने से दिन में भी गुलाबी ठंड पड़ने लगेगी।
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झांसी में पिछले सप्ताह से हल्की ठंडक पड़नी शुरू हो गई है। हालांकि, दिन में धूप खिली होने से ठंडक का अहसास नहीं होता है लेकिन सूरज ढलते ही वातावरण में गुलाबी ठंड पड़ने लगती है। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 0.9 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम पारा 17.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से दो डिग्री कम है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. मुकेश चंद्र ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। वहां से आने वाली हवाओं की गति अभी धीमी है। ऐसे में धूप का असर खत्म होते ही हल्की ठंडक पड़नी शुरू हो जाती है। जैसे-जैसे हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी, वैसे-वैसे दिन में भी गुलाबी ठंडक पड़ने लगेगी। 10 से 15 दिन में ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है।
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