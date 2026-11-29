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संवाद न्यूज एजेंसीझांसी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा शनिवार को गोरा-मछिया गांव से शुरू हुई। शनिवार को यह यात्रा 15 किलोमीटर की दूरी तय करके आगे बढ़ी। यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि आरएसएस पंजीकृत संस्था नहीं है तो उसके पास धन कहां से आता है। परिसीमन को लेकर भी कटाक्ष किया गया और आरोप लगाया गया कि यह चाल स्वार्थ के लिए चली गई है।झांसी जनपद में यात्रा दूसरे दिन गोरा-मछिया से शुरू होकर यात्रा वचावली, बड़ागांव और पारीक्षा से गुजरी। इसके बाद यात्रा चिरगांव से पहले पहाड़ी बुजुर्ग के एक होटल में पहुंची। यहां यात्रियों ने रात्रि विश्राम किया। यात्रा के दौरान राजनीतिक बयानों का दौर भी जारी रहा। यात्रा के डॉ. गोविंद सिंह, चंद्रपाल सिंह यादव, अमृता सिंह और प्रदीप जैन आदित्य मौजूद रहे।