Jhansi News: छेच नदी का जलस्तर बढ़ा, कई मार्ग अवरुद्ध

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ककरबई। क्षेत्र में 24 घंटे से अधिक समय से लगातार तेज बरसात हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के चलते लगभग बीस घंटे बाद कस्बा वासियों को बिजली आपूर्ति बहाल हुई। तेज बरसात से छेच नदी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी के रपटों पर पानी अधिक होने के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। ककरबई से गढ़वई, सिया, खरका और धनौरा के मार्ग 24 घंटे से अधिक समय से अवरुद्ध हैं। इससे करीब दो दर्जन गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को या तो वापस लौटना पड़ रहा है। उन्हें पचास किलोमीटर का चक्कर लगाकर गुरसराय होकर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से छेच नदी पर रपटे की जगह पुल बनवाने की मांग की है। संवाद