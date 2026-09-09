Jhansi News: पत्नी से झगड़े के बाद युवक ने जहर निगलकर दी जान
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Wed, 09 Sep 2026 02:19 AM IST
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झांसी। पत्नी से विवाद के बाद गरौठा के गायत्री नगर निवासी शिवम राठौर (35) ने जहर निगल लिया। हालत बिगड़ने पर पत्नी उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
मूल रूप से गुरसराय थाना क्षेत्र के सिया गांव निवासी रामहेत राठौर के बेटे शिवम की पहली शादी 2011 में हुई थी। चार साल बाद पत्नी से अलगाव हो गया। उसके बाद 2017 में उसकी दूसरी शादी शालिनी से हुई। घरेलू विवाद के बाद रामहेत ने गरौठा के गायत्री नगर में अलग घर बनवा दिया था। शिवम गरौठा मंडी में प्राइवेट काम करता था। परिजनों का कहना है कि शिवम शराब पीने का भी आदी था। अक्सर नशे में घर पर आकर विवाद करता था। सोमवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। देर-रात शिवम शराब पीकर घर लौटा। शालिनी के पूछने पर शिवम ने जहर निगलने की बात बताई। मेडिकल अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने भी जहर निगलने की पुष्टि की। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक जहर निगलने की वजह से मौत की पुष्टि हुई है।
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मूल रूप से गुरसराय थाना क्षेत्र के सिया गांव निवासी रामहेत राठौर के बेटे शिवम की पहली शादी 2011 में हुई थी। चार साल बाद पत्नी से अलगाव हो गया। उसके बाद 2017 में उसकी दूसरी शादी शालिनी से हुई। घरेलू विवाद के बाद रामहेत ने गरौठा के गायत्री नगर में अलग घर बनवा दिया था। शिवम गरौठा मंडी में प्राइवेट काम करता था। परिजनों का कहना है कि शिवम शराब पीने का भी आदी था। अक्सर नशे में घर पर आकर विवाद करता था। सोमवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। देर-रात शिवम शराब पीकर घर लौटा। शालिनी के पूछने पर शिवम ने जहर निगलने की बात बताई। मेडिकल अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने भी जहर निगलने की पुष्टि की। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक जहर निगलने की वजह से मौत की पुष्टि हुई है।
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