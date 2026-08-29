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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Water has reached parched dams; the Pahuj Dam's fill level has risen from 48% to 88%.

Jhansi News: प्यासे बांधों में भी आया पानी, पहूज 48 से बढ़कर 88 फीसदी तक भरा

Sat, 29 Aug 2026 01:58 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:58 AM IST
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Water has reached parched dams; the Pahuj Dam's fill level has risen from 48% to 88%.
झांसी। मानसून की लगातार बारिश ने झांसी के उन बांधों की तस्वीर भी बदल दी है, जो कुछ दिन पहले तक कम पानी के कारण चिंता का कारण बने हुए थे। 22 से 28 अगस्त के बीच सिर्फ छह दिन में पहूज, डोंगरी, सिजार, लखेरी और पथरई जैसे बांधों में पानी का जल स्तर तेजी से बढ़ा। झांसी की करीब 40 फीसदी आबादी की प्यास बुझाने वाला पहूज बांध में भी जल स्तर 47.88 से बढ़कर 88.02 प्रतिशत तक जा पहुंचा वहीं, डोंगरी बांध में भी 8.17 से बढ़कर 52.37 प्रतिशत पानी भर गया। इसी तरह माताटीला बांध भी उम्मीद के मुताबिक 74 फीसदी तक भर गया।
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झांसी से रूठे मानसून ने पिछले छह दिनों के दौरान वापसी की, जिस वजह से यहां झमाझम बारिश हुई। बेतवा, पहूज, सुखनई, सजनम समेत अन्य नदियों के कैचमेंट इलाके में भी जोरदार बारिश की वजह से बाधों के जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 28 अगस्त तक पहूज बांध में 40.14 प्रतिशत, डोंगरी में 44.20 प्रतिशत, सिजार में 27.02 प्रतिशत, लखेरी में 24.95 प्रतिशत, सपरार में 23.90 प्रतिशत और पथरई में 18.69 प्रतिशत पानी बढ़ गया। सुकुवां, पारीछा, बड़वार और लहचूरा बांध पहले ही लबालब हो चुके। बता दें, 15 जून को मानसून की शुरुआत में सुकुवां में सिर्फ 14.31 प्रतिशत, पहाड़ी में 32.49 प्रतिशत और लहचूरा में 58.58 प्रतिशत ही उपयोगी पानी था।
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