Jhansi News: श्रद्धा एवं उल्लास से मनाई विश्वकर्मा की जयंती

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विश्वकर्मा सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में भगवंतपुरा स्थित विश्वकर्मा धाम मंदिर में भगवान विश्वकर्मा का पूजन एवं सुंदरकांड का पाठ हुआ। सुनील शर्मा ने आरती की। वक्ताओं ने युवा पीढ़ी को समाज की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अनिल पांचाल, मुन्नालाल विश्वकर्मा, धमेंद्र शर्मा, जानकी प्रसाद विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।निबंध और कला प्रतियोगिता का आयोजनकचहरी चौराहे पर अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने प्रसाद वितरण किया। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, जिलाध्यक्ष महीपत झा, राजेंद्र शर्मा, नीरज शिवहरे, राघवेंद्र राय आदि मौजूद रहे। वहीं, वीर भूमि महिला एवं बाल कल्याण सेवा समिति की ओर से निबंध एवं कला प्रतियोगिता हुई। विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। डाॅ. संगीता राय, राधा, हेमंत कुमारी, संजय कुमार, बबीता आदि मौजूद रहीं।औजारों और उपकरणों का किया पूजनभारतीय मजदूर संघ झांसी विभाग ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर औजारों एवं उपकरणों का पूजन किया। राम लखन राजपूत को झांसी इकाई का जिला मंत्री मनोनीत किया गया। विभाग प्रमुख चंद्रकांत चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पुरोहित, हेमंत कुमार विश्वकर्मा, अनिल तिवारी, रविंद्र कुमार रावत आदि मौजूद रहे।