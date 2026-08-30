Jhansi News: मौर्य तालाब में मगरमच्छ होने से दहशत में ग्रामीण

विज्ञापन

ककरबई। मौर्या तालाब में मगरमच्छ होने से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। जबकि, इस तालाब में आने वाले दिनों में महिलाएं मौर विसर्जन के लिए जाएंगी। इसके अलावा तालाब के एक ओर भगवती स्वरूपानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और दूसरी ओर कन्या प्राथमिक विद्यालय है, जिससे तालाब के पास से बच्चों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। प्राचार्य जानकी प्रसाद गौतम ने बताया कि कोई बच्चा तालाब के पास न जाए, इसकी निगरानी की जाती है। हालांकि, वन विभाग ने मगरमच्छ पकड़ने के लिए तालाब किनारे पिंजरा रखवा दिया है, लेकिन उसकी निगरानी नहीं की जा रही है। हालात यह हैं कि मगरमच्छ के डर से पशुपालक भी अपने पशुओं को तालाब पर नहीं ले जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि करीब एक वर्ष से मगरमच्छ की जानकारी वन विभाग को दी जा रही है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।स्थानीय अनिल यादव, घनश्याम वर्मा, सगुन चंद्र प्रजापति, सुभाष वर्मा, श्रीराम प्रजापति, महादेव व्यास, लालसिंह यादव, उदयभान प्रजापति, श्यामलाल वर्मा, मुकेश खंगार और प्रेमचंद्र सहित अन्य ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़वाने की मांग की है।इस संबंध में ककरबई थानाध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस की ओर से भी वन विभाग को सूचित किया गया है।