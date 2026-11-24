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कोछाभांवर / झांसी। बैकुंठ चतुर्दशी सोमवार को श्रद्धा भक्ति से मनाई गई। भगवान शिव एवं भगवान विष्णु की श्रद्धालुओं ने पूजा आराधना की और दीप प्रज्वलित किए। मधुर भजन कीर्तन हुए। इधर मां सर्वेश्वरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का अभिषेक, श्रृंगार किया। भगवान विष्णु की पूजा की गई। हवन के पश्चात प्रसाद वितरण हुआ। इस अवसर पं.सुबोध शास्त्री,अमन तिवारी, विशाल आदि मौजूद रहे। संवाद