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अमर उजाला ब्यूरो /संवादझांसी /चिरगांव। झांसी-कानपुर हाईवे पर चिरगांव क्षेत्र में औपारा ओवरब्रिज पर शुक्रवार तड़के हुए सड़क हादसे में पिकअप चालक कानपुर देहात निवासी जितेंद्र कुमार (26) और बहराइच निवासी मोहम्मद शाहिद (29) की मौत हो गई। दोनों हाईवे पर हुए हादसे को देखने के लिए अपने पिकअप मैक्स लोडर सड़क किनारे खड़ा कर उतरे थे।उसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने क्षतिग्रस्त पिकअप को टक्कर मार दी। वाहनों के बीच दब जाने से उनकी मौत हुई। पुलिस ने पहुंचकर हार्वेस्टर एवं बस को कब्जे में ले लिया जबकि दोनों चालक भाग निकले। पुलिस उनको तलाश रही है।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे मोंठ की ओर से आ रहे हार्वेस्टर में पीछे से आ रही महिंद्रा पिकअप जा भिड़ी। टक्कर से दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पिकअप चालक को बाहर निकालकर उसका प्राथमिक उपचार कराया गया, उसी दौरान पीछे से आ रहे दो पिकअप मैक्स लोडर के चालक भी अपने वाहन सड़क किनारे खड़े करके हादसा देखने चले गए। इसी दौरान पीछे से आई कानपुर के हंस ट्रैवल्स की शताब्दी बस ने पहले से क्षतिग्रस्त पिकअप मैक्स लोडर को जोरदार टक्कर मार दी।जितेंद्र और शाहिद हार्वेस्टर व पिकअप मैक्स लोडर के बीच खड़े थे। हार्वेस्टर और पिकअप में दबकर उनकी मौत हो गई। कई घंटे बाद उनकी शिनाख्त कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के बद्दा पुरवा निवासी जितेंद्र कुमार और बहराइच के रामगांव क्षेत्र के चौकीदार पुरवा निवासी मोहम्मद शाहिद के तौर पर हुई। हादसे की सूचना मिलते ही चिरगांव पुलिस मौके पर जा पहुंची। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया।दोनों को खींच लाई मौत की डोरमौत की डोर ही जितेंद्र और शाहिद को वहां खींच लाई थी। जितेंद्र और शाहिद दोनों को झांसी मंडी पहुंचना था। झांसी-कानपुर हाईवे से गुजरते समय उनको रास्ते पर दुर्घटना ग्रस्त पिकअप दिखी। यह देख उन्होंने अपनी गाड़ी किनारे खड़ी कर दी। उसे देखने जा पहुंचे जबकि जिस पिकअप का हादसा हुआ था, उसका चालक नईम दूर हाईवे के डिवाइडर पर खड़ा था। कुछ ही घंटे पहले हार्वेस्टर से टकरा जाने के बाद नईम की जान बाल-बाल बची थी। हादसा इतना जोरदार था कि हार्वेस्टर से टकराने के बाद नईम के पिकअप के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए थे। जितेंद्र और शाहिद हार्वेस्टर और पिकअप के बीच खड़े थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार बस ने पिकअप को टक्कर मार दी। इसकी चपेट में आने से दोनों बुरी तरह घायल हो गए। कुछ देर बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई।000वर्जनदोनों पिकअप चालकों की काफी देर बाद शिनाख्त हो सकी। पहले उनकी मौत की बात साफ नहीं हो पा रही थी। जांच-पड़ताल के बाद घटनाक्रम साफ हो सका। दोनों पिकअप चालक की मौत हादसे के देखने के दौरान हुई।-सुनील शर्मा, सीओ मोंठ