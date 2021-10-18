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Jhansi News: 10-10 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार

Sun, 25 Oct 2026 01:39 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:39 AM IST
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Two wanted criminals, each carrying a reward of 10,000, arrested
दतिया। उनाव थाना पुलिस ने शनिवार को फायरिंग और जान से मारने की धमकी के मामले में फरार चल रहे दो इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के मार्गदर्शन में उनाव पुलिस ने दबिश दी। वांछित आरोपी मोहरसिंह और जितेंद्र उर्फ जित्तू गुर्जर को ग्राम इकारा से पकड़ा गया। इन पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। तलाशी में उनके पास से एक देसी कट्टा और दो कारतूस मिले। फरियादी सत्यम यादव ने चार सितंबर 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने हनुमान मंदिर के पास टिल्लू चोरी की बात पर विवाद किया था। उन्होंने फायरिंग कर जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकरण में पुलिस पहले ही पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। संवाद
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