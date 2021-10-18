फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Illegal firecrackers seized, three arrested

Jhansi News: अवैध पटाखे जब्त, तीन गिरफ्तार

Sun, 25 Oct 2026 01:54 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
Illegal firecrackers seized, three arrested
दतिया। पुलिस प्रशासन ने शनिवार को अवैध पटाखों के भंडारण और विक्रय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। थाना इंदरगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो स्थानों से लगभग 60,000 रुपये के अवैध पटाखे जब्त किए। इस मामले में कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में हुई। 23 अक्तूबर 2026 को मुबारक खान को इंदरगढ़ स्थित उसके घर से पकड़ा गया। उसके कब्जे से 20,000 रुपये के पटाखे जब्त हुए। आरोपी के पास वैध लाइसेंस नहीं था। उसी दिन नेतुआपुरा में एक बलेनो कार से सौरभ साहू और अतुल तोमर को गिरफ्तार किया गया। कार में 40,000 रुपये के पटाखे मिले, जिसे जब्त कर लिया गया। दोनों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed