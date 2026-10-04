फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   The welfare text is Ramacharitmanas: Jagatguru

कल्याणकारी ग्रंथ है रामचरितमानस : जगतगुरु

Sun, 04 Oct 2026 01:36 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
The welfare text is Ramacharitmanas: Jagatguru
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


मऊरानीपुर। नगर पालिका परिषद की ओर से आयोजित 158वें प्रांतीय मेला जलविहार महोत्सव के 13 दिवसीय आयोजन का शनिवार को समापन हुआ।
अंतिम दिवस श्रीरामचरित मानस व संत सम्मेलन की शुरूआत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार, पंचअग्नि अखाड़ा के महंत सोमेश्वरानंद, पालिकाध्यक्ष शशि श्रीवास, अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार चौधरी व अरविंद अड़जरिया ने किया।
इस अवसर पर रामजीवन पस्तोर ने कहा कि रामचरित मानस मानव को जीने की कला सिखाती है। राम नाम से करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ है। राम के पद चिह्नों पर चलकर मानव का कल्याण हो सकता है। बुंदेलखंड पीठाधीश्वर बाबा रामदास ब्रह्मचारी ने कहा कि समय मनुष्य का योग्य शिक्षक होता है। वह क्षमा नहीं करता। सिद्ध सदन रिछारिया ने बताया कि वर्तमान समय में रामचरित मानस युग दृष्टा की भूमिका में है। मनुष्य की व्यथा को दूर करना है तो उसे धर्म से जोड़ दो। सिद्धेश्वर आश्रम भटा के महाराज रामबालक दास ने बताया कि राम चरितमानस मानव को मानव ही नहीं, बल्कि भगवान बना देती है। बृजेश त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक जीव शांति पाना चाहता है और शांति केवल परमात्मा की शरण में है।
विज्ञापन

चित्रकूट धाम के कामदगिरि पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामस्वरूप आचार्य ने रामचरितमानस को कल्याणकारी ग्रंथ बताया।
इस मौके पर आशू भारद्वाज, आशीष कौशिक, कैलाश पस्तोर, राजेंद्र रावत, राजेंद्र राहुल, शिवनारायण परिहार, शुभाष चौबे, दिनेश राजपूत, रोहित सोनी, संजय दीक्षित, दीपू मोदी, नवीन जैन, अभिलाष तिवारी, बॉबी अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed