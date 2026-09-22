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Jhansi News: मोबाइल एप से होगा जनगणना का द्वितीय चरण

Tue, 22 Sep 2026 02:20 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:20 AM IST
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The second phase of the census will be conducted via a mobile app.
जनगणना 2027: तैयारियों की समीक्षा बैठक झांसी में संपन्न
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झांसी। आगामी जनगणना 2027 के द्वितीय चरण की जनसंख्या गणना की तैयारियों की समीक्षा हुई। यह महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में हुई। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना 2027 का कार्य मोबाइल एप से होगा। स्वगणना का कार्य पोर्टल के माध्यम से 16 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। द्वितीय चरण की जनसंख्या गणना 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक की जाएगी। इस बार बेघर व्यक्तियों की भी गणना की जाएगी। डिजिटल प्रक्रिया को त्रुटिहीन बनाने के निर्देश दिए गए।

प्रशिक्षण और कार्मिक आवश्यकता
प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण माह अक्तूबर में कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने समय पर प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इससे जनगणना कार्य सुचारू और त्रुटिरहित ढंग से संपन्न हो सकेगा। द्वितीय चरण की गणना के लिए 850 अतिरिक्त जनगणना कार्मिकों की आवश्यकता होगी। बैठक का संचालन अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) व जिला जनगणना अधिकारी झांसी ने किया।
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