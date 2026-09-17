Jhansi News: अस्पताल बीमार, 20 किलोमीटर दूर मिल रहा इलाज

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केंद्र पर पिछले 15 साल से वार्ड बॉय तैनात नहीं है। स्वीपर ही मरीजों की मरहम पट्टी कर रहा है। यहां पदस्थ चिकित्सक दो साल के प्रशिक्षण पर गए हैं। उनके स्थान पर अभी तक कोई नया चिकित्सक नियुक्त नहीं किया गया है। फार्मासिस्ट बिना चिकित्सक और जांच के ही दवा वितरित करते हैं। कार्यरत लैब टेक्नीशियन के नियमित न आने से जांच की सुविधा भी मरीजों को नहीं मिल पाती है। दवा के अभाव में मरीजों को हमेशा बाहर से दवा लाने को मजबूर होना पड़ता है। कर्मचारी समय पर नहीं आते, जिससे मरीज घंटों इंतजार कर निराश होकर लौट जाते हैं। मरीजों ने आरोप लगाया कि केंद्र पर उपचार केवल मरहम पट्टी तक सीमित रहता है।स्वास्थ्य केंद्र की हालत सुधारने के लिए कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है। लेकिन अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन दिया जाता है। धरातल पर कोई अमल नहीं होता, जिससे क्षेत्र के मरीजों में नाराजगी बनी हुई है। एरच स्वास्थ्य केंद्र से दो दर्जन गांवों के मरीज जुड़े हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदतर बनी हुई है। संवादसामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकताचंद्रपाल पाठक, रविंद्र केवट, जगदीशक्षेत्र के लोग एरच स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग कर रहे हैं। यह प्रयास पिछले दस साल से लगातार किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के यहां क्षेत्रीय लोगों की यह मांग फाइलों में बंद पड़ी है। एरच सहित दो दर्जन गांवों के मरीजों को 20 किलोमीटर दूर मोठ, गुरसरांय, बामौर जाना पड़ता है।ये है मानकपद मानक तैनाती रिक्त पदडॉक्टर 2 0 0वार्डबॉय 1 0 1लैबटेक्नीशियन-1 1 1एएनएम 5- 3 2एरच स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक का पद रिक्त है और जल्द ही मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सक की व्यवस्था की जाएगी।शिशर पुरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी