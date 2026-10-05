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Jhansi News: स्कूल के बच्चों को बताए आग से बचने के उपाय

Mon, 05 Oct 2026 02:15 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:15 AM IST
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Taught school children ways to stay safe from fire.
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बड़ागांव (वि)। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की अग्निशमन शाखा, पारीछा थर्मल पावर प्लांट की ओर से रविवार को इंडियन पब्लिक स्कूल पारीछा में विद्यार्थियों के लिए अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन बचाव संबंधी जागरुकता कार्यक्रम अयोजित किया गया। अग्निशमन दल ने विद्यार्थियों को आग लगने के प्रमुख कारणों, आग बुझाने की तकनीकों, अग्निशमन उपकरणों के सही उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि आग लगने की स्थिति मेें घबराने के बजाय सूझबूझ और तत्परता से कार्य करना चाहिए। आगामी दशहरा और दिवाली के मद्देनजर विद्यार्थियों को पटाखों एवं आतिशबाजी से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं के प्रति भी जागरूक किया गया। इस मौके पर प्रबंधक रोहित कनकने, प्रधानाचार्य अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल चेतन प्रकाश, कांस्टेबल सरजू प्रसाद और धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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