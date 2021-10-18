Jhansi News: तस्कर गिरफ्तार, सूटकेस में रखा 7.232 किलोग्राम गांजा बरामद

विज्ञापन

कोतवाली सदर अंतर्गत चौकी बिरधा प्रभारी राहुल कुमार 6 सितंबर की रात को अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए हमराह सिपाहियों के साथ भ्रमण कर रहे थे। इसी क्रम में वे हाईवे-44 पर सतरवांस ओवर ब्रिज के नीचे पहुंचे। यहां एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थिति में पीले रंग का ट्राली बैग लिए खड़ा दिखाई दिया। पुलिस के वाहन को देखकर युवक भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ट्राली बैग को खोलकर देखा तो उसके अंदर पैकेट रखे मिले, जिनको खोला तो उसमें गांजा रखा मिला। जांच की तो पाया कि बैग में 7.232 किलोग्राम गांजा रखा था। पूछताछ में आराेपी ने अपना नाम सत्यम सिंह निवासी मुहल्ला बन्योटा बांदा थाना बांदा शहर जनपद बांदा बताया। आरोपी ने बताया कि उक्त गांजे को वह उड़ीसा से जगह-जगह बेचने के लिए लाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। बरामद गांजा की कीमत करीब चार लाख रुपये बताई गई है। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि गांजा के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। उसके पास से मिले सूटकेस में 7.232 किलोग्राम गांजा मिला। आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई। प्रकरण में आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।