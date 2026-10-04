Jhansi News: कटेरा बाजार में एसडीएम ने अतिक्रमण का लिया जायजा

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कटेरा। डीएम के निर्देशों के बावजूद नगर पंचायत द्वारा बाजार से अतिक्रमण न हटाए जाने पर शनिवार को मऊरानीपुर एसडीएम मनोज कुमार भारती कटेरा पहुंचे। उन्होंने बाजार में घूमकर अतिक्रमण की स्थिति देखी, जिसमें पक्के निर्माण और डिब्बों से अतिक्रमण प्रमुखता से सामने आया। उपजिलाधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत ने डिब्बा संचालकों को व्यवस्थित करने के लिए जमीन चिह्नित की है, जिसके बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। एक दुकान का मामला न्यायालय में लंबित है, जिस पर निर्णय के बाद कार्रवाई होगी। इस दौरान एसडीएम ने बंधन योजना के तहत बने नरसिंह भगवान मंदिर बरात घर और 15 लाख रुपये की स्ट्रीट लाइटों व हाईमास्ट का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार प्रियदर्शी, ओमप्रकाश श्रीवास और अध्यक्ष धनीराम डबरया सहित नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद