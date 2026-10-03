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Jhansi: सपा एमएलसी ने जमा किया नामांकन, भाजपा प्रत्याशी समेत सात ने लिया पर्चा

Sat, 03 Oct 2026 07:50 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Sat, 03 Oct 2026 07:50 PM IST
सार

बीकेडी के पास बेरिकेडिंग लगाकर रोकने पर सपा कार्यकर्ताओं से पुलिस की बहस भी हुई। छह अक्तूबर को दोपहर तीन बजे तक नामांकन करने की समय सीमा है। 

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Jhansi: SP MLC files nomination; seven, including BJP candidate, collect nomination papers.
नामांकन पत्र जमा करते सपा प्रत्याशी मानसिंह यादव। - फोटो : संवाद

विस्तार
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इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन के पांचवें दिन सपा एमएलसी और प्रत्याशी डॉ. मानसिंह यादव और दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किया। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी समेत सात दावेदारों ने पर्चा लिया। वहीं, बीकेडी के पास बेरिकेडिंग लगाकर रोकने पर सपा कार्यकर्ताओं से पुलिस की बहस भी हुई।
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सपा प्रत्याशी के नामांकन करने से पहले कुंज वाटिका से बीकेडी के गेट नंबर दो तक निकले जुलूस में बड़ी संख्या में पैदल और वाहनों से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। यहां पर पुलिस ने बेरिकेडिंग लगा रखी थी। ऐसे में प्रस्तावकों को ही आगे जाने की अनुमति दी गई। इस पर कुछ कार्यकर्ताओं से पुलिस की बहस भी होने लगी। हालांकि, बाद में सभी मान गए। जुलूस के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, हमीरपुर सांसद अजेंद्र सिंह लोधी, पूर्व सांसद डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, जिलाध्यक्ष बृजेंद्र यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष संत सिंह सेरसा, स्वदेश यादव, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल, युवसभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी, पूर्व विधायक कप्तान सिंह राजपूत समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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वहीं, बांदा निवासी निर्दलीय प्रत्याशी रमेशचंद्र दुबे और निर्दलीय विष्णु कुमार ने भी नामांकन पत्र जमा किया। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी अशोक राठौर, विष्णु कुमार, दीपक कुमार द्विवेदी, लवलेश सिंह, प्रेम सिंह, अरविंद भार्गव, रमेश चंद्र कुशवाहा ने भी नामांकन पत्र लिया। भाजपा प्रत्याशी सोमवार को नामांकन पत्र जमा करेंगे।
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छह को नामांकन का अंतिम दिन
छह अक्तूबर को दोपहर तीन बजे तक नामांकन करने की समयसीमा है। इसके बाद नाम निर्देशनों की जांच सात अक्तूबर को होगी। जबकि, नाम वापसी के लिए अंतिम तिथि नौ अक्तूबर है। वहीं, 23 अक्तूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होना है। 27 अक्तूबर को मतगणना होगा।
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