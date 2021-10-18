फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Sales halted for failure to provide accurate stock information

Jhansi News: स्टॉक की सही जानकारी नहीं देने पर बंद कराई बिक्री

Sun, 25 Oct 2026 12:55 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
Sales halted for failure to provide accurate stock information
ललितपुर। जिला कृषि अधिकारी ने ग्राम किसरदा में एक खाद की दुकान पर खाद का स्टॉक की सही जानकारी नहीं देने और रजिस्टर अपडेट नहीं रखने समेत कई अनियमितताएं मिलने पर खाद की बिक्री बंद करा दी।
विज्ञापन

जनपद में उर्वरक के संस्थागत और निजी क्षेत्र के थोक और फुटकर विक्री केंद्रों जिला कृषि अधिकारी की टीम ने आकस्मिक छापे डाले। इसमें उर्वरक के पांच नमूने भी अधिग्रहीत किए गए थे। छापे के समय उर्वरकाें का रखरखाव वैज्ञानिक तरीके से न होने और मनमाने ढंग से उर्वरक विक्रय करने के एक उर्वरक विक्रेता महरौनी के किसरदा पर उर्वरक विक्रय बंद करा दिया गया है। वहीं उसके रेट लिस्ट भी उसने दुकान पर चस्पा नहीं की गई थी। यहां तक कि स्टॉक रजिस्टर भी अपडेट नहीं पाया गया। कृषि अधिकारी रंजीत चौरसिया ने बताया कि उर्वरक विक्रेताओं को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। यदि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उर्वरक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया कि यदि उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यदि संतोषजनक नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed