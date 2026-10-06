Jhansi News: कैंसर पीड़ित को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक मदद की संस्तुति
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:49 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:49 AM IST
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झांसी। मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग वार्ड में भर्ती संजय सोनी को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक मदद की सीएमओ ने संस्तुति कर दी है। इससे उसके उपचार के लिए आर्थिक मदद की उम्मीद अब जागी है।
आंतिया तालाब निवासी दीपा सोनी के पति संजय सोनी (36) को 2024 में कैंसर की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इलाज में उनकी जमा-पूंजी खर्च हो गई। एक जालसाज ने पांच हजार रुपये लेकर उनका जाली आयुष्मान कार्ड बना दिया। इससे संजय को आयुष्मान कार्ड का कोई लाभ नहीं मिल सका। जांच में कार्ड फर्जी फाया गया। अब सीएमओ डॉ. शिशिर पुरी ने संजय को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक मदद का पात्र बताते हुए डीएम को रिपोर्ट भेज दी है। उनका कहना है कि जल्द आर्थिक मदद उसको मिल जाएगी।
नहीं होगी जांच
सीएमओ डॉ. शिशिर पुरी ने बताया कि संजय, उसकी पत्नी व बच्चे का आयुष्मान कार्ड निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनने के मामले की जांच नहीं हो सकती है। इससे पहले आयुष्मान कार्ड के नोडल अधिकारी ने जांच कराने की बात कही थी।
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आंतिया तालाब निवासी दीपा सोनी के पति संजय सोनी (36) को 2024 में कैंसर की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इलाज में उनकी जमा-पूंजी खर्च हो गई। एक जालसाज ने पांच हजार रुपये लेकर उनका जाली आयुष्मान कार्ड बना दिया। इससे संजय को आयुष्मान कार्ड का कोई लाभ नहीं मिल सका। जांच में कार्ड फर्जी फाया गया। अब सीएमओ डॉ. शिशिर पुरी ने संजय को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक मदद का पात्र बताते हुए डीएम को रिपोर्ट भेज दी है। उनका कहना है कि जल्द आर्थिक मदद उसको मिल जाएगी।
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नहीं होगी जांच
सीएमओ डॉ. शिशिर पुरी ने बताया कि संजय, उसकी पत्नी व बच्चे का आयुष्मान कार्ड निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनने के मामले की जांच नहीं हो सकती है। इससे पहले आयुष्मान कार्ड के नोडल अधिकारी ने जांच कराने की बात कही थी।
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