फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Railway employees get an opportunity for promotion through departmental exams ahead of Diwali.

Jhansi News: दिवाली से पहले रेलकर्मियों को मिला विभागीय परीक्षा से प्रमोशन पाने का मौका

Tue, 06 Oct 2026 02:05 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Railway employees get an opportunity for promotion through departmental exams ahead of Diwali.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

झांसी। मंडल रेलवे में विभागीय परीक्षा के जरिए पदोन्नति पाने के इंतजार में बैठे कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिला है। उत्तर मध्य रेलवे ने तीनों मंडल में विभागीय परीक्षा की विज्ञप्ति जारी कर दी है।
दो साल पहले 2024 में स्थगित हुई विभागीय परीक्षा को एक साल बाद निरस्त कर दिया गया था। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ(एनसीआरईएस) ने कर्मचारियों की परेशानी हो देखते हुए यह मामला पीएनएम बैठक में उठाया था। एनसीआरईएस के मंडल सचिव गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि मंडल रेलवे में आंतरिक विभाग परीक्षा (जीडीसीई) के जरिये कर्मचारियों को प्रमोशन का अवसर दिया जाता है। साथ ही इससे विभाग में रिक्त चल रहे पदों को भरने में सहायता मिलती है। पूर्व में आंतरिक विभागीय परीक्षा को लेकर विज्ञप्ति को रेलवे बोर्ड ने 26 मई 2025 को निरस्त कर दिया था।
विज्ञापन

केंद्रीय अध्यक्ष वीजी गौतम ने बताया कि 3 अगस्त, 2023 को जारी विज्ञप्ति 17 मई 2024 को स्थगित हुई थी। इन आदेशों के बाद एनसीआरईएस के महामंत्री आरपी सिंह ने जीडीसीई परीक्षा पुनः कराने के लिए अफसरों के समक्ष आपत्ति जताई थी। उन्होंने रेलवे बोर्ड और जीएम प्रयागराज से मुलाकात की। जीएम के समक्ष मुख्यालय स्तर पर होने वाली पीएनएम बैठक में मांग रखी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

महामंत्री आरपी सिंह ने उत्तर मध्य रेलवे के जीएम को बताया कि नार्थ सेंट्रल रेलवे में संरक्षा श्रेणी में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों के कारण कर्मचारी अत्यधिक दबाव में कार्य कर रहे हैं, जो संरक्षा के लिए उचित नहीं है। जीडीसीई परीक्षा ही मंडलीय रेलवे के लिए कम समय में रिक्तियों को भरने का एक प्रभावी तरीका है। मुख्यालय ने एनसीआरईएस की मांग पर एनसीआर के तीनों मंडल झांसी, आगरा और प्रयागराज में जीडीसीई परीक्षा की विज्ञप्ति जारी कर दी है। मंडल सचिव ने एनसीआरईएस की मांग पूरी होने पर इसे रेलकर्मियों के लिए दिवाली का तोहफा बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed