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झांसी: रेलकर्मी ने शख्स पर चढ़ाई स्कूटी, लात-घूंसों से पीटा और गला दबाने का प्रयास, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

Sat, 26 Sep 2026 08:03 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 26 Sep 2026 08:03 PM IST
सार

झांसी के हीरापुरा नगरा निवासी राजेश साहू ने एक रेलकर्मी पर एक्टिवा से कुचलने का आरोप लगाया है। आरोपी ने उन्हें लात-घूंसों से पीटा और गला दबाने का प्रयास किया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 
 

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Railway employee runs scooter over a man beats him with kicks and punches and attempts to strangle him in Jhan
रेलकर्मी की गुंडई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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झांसी के हीरापुरा नगरा निवासी राजेश साहू ने एक रेलकर्मी पर एक्टिवा से कुचलने का आरोप लगाया है। आरोपी ने उन्हें लात-घूंसों से पीटा और गला दबाने का प्रयास किया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 

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बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे राजेश कार निकालने गैरेज जा रहे थे। सपना फोटो स्टूडियो के पास रेलकर्मी ने जानबूझकर उन पर गाड़ी चढ़ा दी। राजेश घायल होकर जमीन पर गिर गए। आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और भाग गया। 
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सूचना पर पीआरवी मौके पर पहुंची और घायल राजेश को जिला अस्पताल भेजा। राजेश ने प्रेमनगर थाने में रेलकर्मी के खिलाफ जानलेवा हमले की तहरीर दी है। थाना प्रभारी फूल सिंह के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है।
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