झांसी: रेलकर्मी ने शख्स पर चढ़ाई स्कूटी, लात-घूंसों से पीटा और गला दबाने का प्रयास, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

झांसी के हीरापुरा नगरा निवासी राजेश साहू ने एक रेलकर्मी पर एक्टिवा से कुचलने का आरोप लगाया है। आरोपी ने उन्हें लात-घूंसों से पीटा और गला दबाने का प्रयास किया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

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बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे राजेश कार निकालने गैरेज जा रहे थे। सपना फोटो स्टूडियो के पास रेलकर्मी ने जानबूझकर उन पर गाड़ी चढ़ा दी। राजेश घायल होकर जमीन पर गिर गए। आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और भाग गया।सूचना पर पीआरवी मौके पर पहुंची और घायल राजेश को जिला अस्पताल भेजा। राजेश ने प्रेमनगर थाने में रेलकर्मी के खिलाफ जानलेवा हमले की तहरीर दी है। थाना प्रभारी फूल सिंह के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है।