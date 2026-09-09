Jhansi News: हीरापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना पर फिर उठे सवाल, जांच की मांग

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बबीना। ग्राम पंचायत हीरापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर फिर सवाल उठे हैं। पूर्व ग्राम प्रधान कुंवर राजीव लोधी ने खंड विकास अधिकारी बबीना को शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने योजना में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की है।शिकायतकर्ता लोधी ने आरोप लगाया कि पात्र गरीब परिवारों को लाभ नहीं मिला। इसके बजाय अपात्र लोगों को योजना का फायदा पहुंचाया गया है। यह पहली शिकायत नहीं है। पूर्व प्रधान 8 दिसंबर 2025 को भी बीडीओ बबीना को प्रार्थना पत्र दे चुके थे। उस समय भी पात्रता के विपरीत लाभ देने का आरोप था। करीब नौ माह बाद दोबारा शिकायत सामने आने से पुरानी कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं।कुंवर राजीव लोधी ने पुरानी शिकायत की रिपोर्ट और कार्रवाई स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने लाभार्थियों की सूची, पात्रता संबंधी अभिलेखों के सत्यापन की मांग की है। आवास निर्माण की मौके पर स्थिति और किए गए भुगतान का भी सत्यापन हो। पूर्व और नए लाभार्थियों की निष्पक्ष जांच से वास्तविक पात्रों को लाभ मिला या नहीं, यह पता चलेगा। अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।