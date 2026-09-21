फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Preparations to combat malaria sluggish; Jhansi lags in testing.

Jhansi News: मलेरिया पर वार की तैयारी सुस्त, जांच में पिछड़ा झांसी

Mon, 21 Sep 2026 12:11 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
Preparations to combat malaria sluggish; Jhansi lags in testing.
झांसी। मलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत लोगों की जांच के मामले में झांसी प्रदेश के चार निचले जिलों में शामिल हो गया है। बीते अगस्त तक जिले में वार्षिक रक्त जांच दर (एबीईआर) महज 4.38 फीसदी पाई गई, जो कि शासन की ओर से निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य से भी कम है। इस पर शासन स्तर से आपत्ति जताई गई है।
विज्ञापन

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मलेरिया की जांच बढ़ाना जरूरी है। ताकि बुखार से पीड़ित किसी संभावित मलेरिया रोगी की जांच और उपचार से वंचित न हो। शासन स्तर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त 2026 तक एबीईआर की उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से कम होना संबंधित जिलों के मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के प्रति अपेक्षित सक्रियता न होना दर्शाता है। इस पर संचारी/ वेक्टर जनित रोग के निदेशक ने झांसी समेत पांच फीसदी से कम एबीईआर वाले 10 जिलों के सीएमओ को पत्र लिखा है। इसमें न्यूनतम पांच से सात फीसदी एबीईआर की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश जारी करने के लिए कहा है।
विज्ञापन


क्या है एबीईआर
एबीईआर मलेरिया निगरानी में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख सूचकांक है। इसके जरिये आबादी के अनुपात में कितने लोगों की रक्त जांच की गई, इसका आकलन किया जाता है। मलेरिया की प्रभावी निगरानी के लिए इसकी उपलब्धि अहम मानी जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये चार जिले प्रदेश में सबसे फिसड्डी
जनपद एबीईआर
भदोही 3.87
कौशांबी 4.08
मेरठ 4.19
झांसी 4.38
(नोट: एबीईआर प्रतिशत में।)


वर्जन..
झांसी में एबीईआर प्रतिशत कुछ कम मिला है। इस पर सभी सीएचसी, पीएचसी के प्रभारियों को इसमें वृद्धि करने के निर्देश जारी कर दिया गया है।
-डॉ. शिशिर पुरी, सीएमओ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed