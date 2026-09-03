Jhansi News: संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 03 Sep 2026 02:13 AM IST
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लुहारी। हलषष्ठी (हरछठ) पर्व के अवसर पर कस्बा लुहारी की महिलाओं ने संतान की सुख-समृद्धि और परिवार की मंगलकामना के लिए विधि-विधानपूर्वक व्रत रखा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं कस्बा स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एकत्रित हुईं और सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना की।
महिलाओं ने भगवान शिव सहित अन्य देवी-देवताओं का पूजन कर हरछठ व्रत की कथा सुनी। पूजा-अर्चना के बाद मंदिर परिसर में महिलाओं ने मधुर संकीर्तन और भजन-कीर्तन किया। भजनों की धुन पर महिलाओं ने नृत्य कर पर्व का आनंद लिया। धार्मिक वातावरण के बीच महिलाओं ने एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दीं।
व्रत के दौरान महिलाओं ने हरछठ माता की कथा का श्रवण कर व्रत के महत्व और धार्मिक मान्यताओं को जाना। पूरे कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। महिलाओं ने श्रद्धा और उल्लास के साथ हरछठ पर्व मनाया। इस अवसर पर विद्या देवी, हरकुंवर, रामवती, पुष्पा देवी, रिंकी, कमला देवी, विमला देवी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।
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महिलाओं ने भगवान शिव सहित अन्य देवी-देवताओं का पूजन कर हरछठ व्रत की कथा सुनी। पूजा-अर्चना के बाद मंदिर परिसर में महिलाओं ने मधुर संकीर्तन और भजन-कीर्तन किया। भजनों की धुन पर महिलाओं ने नृत्य कर पर्व का आनंद लिया। धार्मिक वातावरण के बीच महिलाओं ने एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दीं।
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व्रत के दौरान महिलाओं ने हरछठ माता की कथा का श्रवण कर व्रत के महत्व और धार्मिक मान्यताओं को जाना। पूरे कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। महिलाओं ने श्रद्धा और उल्लास के साथ हरछठ पर्व मनाया। इस अवसर पर विद्या देवी, हरकुंवर, रामवती, पुष्पा देवी, रिंकी, कमला देवी, विमला देवी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।
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