Jhansi News: पुलिस ने लौटाए 39 लाख रुपये के गुम मोबाइल
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:14 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:14 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। सीईआईआर पोर्टल की मदद से सर्विलांस टीम ने 204 गुम हुए मोबाइल खोज निकाले। बुधवार को एसएसपी विकास कुमार ने यह फोन उनके वास्तविक उपभोक्ताओं को लौटा दिए। इन सभी मोबाइल की कुल कीमत करीब 39.50 लाख रुपये आंकी गई। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसएसपी विकास कुमार ने बताया कि आवेदकों ने मोबाइल फोन गुम या खोने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिए थे। इन सूचनाओं के आधार पर सर्विलांस सेल ने पोर्टल और अन्य तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल कर मोबाइल फोन की तलाश की। कई महिलाओं के भी गुम फोन मिल गए। इससे उनमें खुशी दिखाई पड़ी।
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झांसी। सीईआईआर पोर्टल की मदद से सर्विलांस टीम ने 204 गुम हुए मोबाइल खोज निकाले। बुधवार को एसएसपी विकास कुमार ने यह फोन उनके वास्तविक उपभोक्ताओं को लौटा दिए। इन सभी मोबाइल की कुल कीमत करीब 39.50 लाख रुपये आंकी गई। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसएसपी विकास कुमार ने बताया कि आवेदकों ने मोबाइल फोन गुम या खोने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिए थे। इन सूचनाओं के आधार पर सर्विलांस सेल ने पोर्टल और अन्य तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल कर मोबाइल फोन की तलाश की। कई महिलाओं के भी गुम फोन मिल गए। इससे उनमें खुशी दिखाई पड़ी।