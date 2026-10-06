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Jhansi News: पुलिस ने अन्ना पशुओं को पहनाईं रेडियम पट्टियां

Tue, 06 Oct 2026 01:29 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:29 AM IST
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Police put radium bands on stray cattle.
टोड़ी फतेहपुर। सड़कों पर विचरण करने वाले अन्ना पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए टोड़ी फतेहपुर पुलिस ने अनोखी पहल शुरू की है। थानाध्यक्ष पवन जायसवाल के साथ पुलिस टीम ने गुरसराय-मऊरानीपुर एवं पंडवाहा-बिजना मार्ग पर विचरण कर रहे अन्ना पशुओं को देर रात रेडियम पट्टियां पहनाई गईं, जो रात में वाहनों की रोशनी पड़ते ही ये चमकेंगी, जिससे वाहन चालकों को सड़क पर मौजूद पशु दूर से ही दिखाई दे सकेंगे। थानाध्यक्ष पवन जायसवाल ने बताया कि सड़क पर विचरण करने वाले अधिक से अधिक पशुओं के गले में रेडियम पट्टियां पहनाई जाएंगी। बता दें कि मुख्य मार्गों पर रात के समय अन्ना पशुओं के बीच सड़क पर बैठने और घूमने से आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसे देखते हुए पुलिस ने यह पहल की है। संवाद
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