Jhansi News: आईटीआई में खाली सीटों पर फिर खुलेगा प्रवेश का रास्ता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

झांसी। राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए प्रवेश प्रक्रिया का पांचवां चरण छह अक्तूबर से शुरू होगा। अभ्यर्थी 11 अक्टूबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश चौथे चरण के बाद बची रिक्त सीटों के सापेक्ष किया जाएगा।राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थियों को भी पांचवें चरण में नए विकल्प दर्ज करने का अवसर मिलेगा। वहीं, नए अभ्यर्थी भी रिक्त सीटों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के संस्थान और व्यवसाय का विकल्प वरीयता क्रम में भरना होगा।प्रधानाचार्य एसके श्रीवास्तव ने बताया कि परिषद की वेबसाइट पर पांचवें चरण के लिए अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान और व्यवसाय का विकल्प चुनना होगा। विकल्पों का पुनर्पंजीकरण नहीं करने पर पूर्व आवेदन में दिए गए विकल्पों के आधार पर ही सीट आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। परिषद ने संस्थानों को रिक्त सीटों की व्यवसायवार जानकारी सूचना पट पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।