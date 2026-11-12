Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Missing the mark in potato sowing can lead to a drop in yield.

Jhansi News: आलू की बोआई में चूके तो घट सकती है पैदावार

Thu, 12 Nov 2026 01:38 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
Missing the mark in potato sowing can lead to a drop in yield.
झांसी। आलू की अच्छी पैदावार के लिए नवंबर का महीना महत्वपूर्ण है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉ. सौरभ सिंह ने किसानों को विशेष कृषि परामर्श दिया है। उन्होंने समय पर बोआई, उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक तकनीकों पर ध्यान देने को कहा। संतुलित सिंचाई, गुणवत्तायुक्त बीज और बीज उपचार बेहतर उत्पादन का आधार हैं। आलू की खेती के लिए भुरभुरी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। बोआई के लिए 25 से 30 ग्राम वजन वाले स्वस्थ बीज कंदों का प्रयोग करें। डॉ. सिंह ने कुफरी चिप्सोना-1, कुफरी ज्योति और कुफरी पुखराज जैसी उन्नत किस्में सुझाईं। किस्मों का चयन मिट्टी, जलवायु और बाजार की मांग के अनुसार करना चाहिए। बोआई के समय खेत में पर्याप्त नमी हो और जलभराव से बचें। उन्होंने कहा कि समय पर बोआई और उचित फसल प्रबंधन से किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन पा सकते हैं। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed