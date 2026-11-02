Jhansi News: चिरगांव का मैथिलीशरण गुप्त उद्यान बदहाली का शिकार

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चिरगांव। राष्ट्रकवि डॉ. मैथिलीशरण गुप्त की जन्मस्थली चिरगांव में स्थित उद्यान बदहाली का शिकार है। लगभग 39 वर्ष पूर्व बना यह उद्यान देखरेख के अभाव में अपनी पहचान खो रहा है। नगर की यह महत्वपूर्ण धरोहर अब वीरान पड़ी है।उद्यान में चारों ओर घास-फूस उग आई है। मध्य में लगी प्रतिमा के आसपास फर्श की टाइल्स उखड़ चुकी हैं। उद्यान के चारों ओर लगी लोहे की ग्रिल का कुछ भाग भी टूट गया है। रात में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण असामाजिक तत्व यहां बैठे रहते हैं। आसपास के लोग भी यहां लघुशंका करने जाते हैं। यह स्थिति नगर की इस महत्वपूर्ण धरोहर के लिए चिंताजनक है। तीन अगस्त 1987 को डॉ. मैथिलीशरण गुप्त की जन्मशताब्दी पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने प्रतिमा लगाई थी। इसका अनावरण तत्कालीन राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने किया था। उस समय उद्यान को बहुत आकर्षक रूप दिया गया था। बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न उपकरण लगाए गए थे। लोगों के बैठने के लिए चारों ओर कुर्सियों की व्यवस्था थी। रात के अंधेरे में पूरा उद्यान दूधिया रोशनी से जगमगाता था।समय के साथ जिम्मेदारों की अनदेखी ने अब उद्यान की सूरत बिगाड़ दी है। यह स्थान पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ है। असामाजिक तत्वों ने इसे अपना अड्डा बना लिया है। यहां लोग शराब पीते हैं, गंदगी फैलाते हैं और लघुशंका करते हैं पर व्यवस्था सुधारने पर ध्यान नहीं देते।