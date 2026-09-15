Jhansi News: दोस्त से मिलने निकले एलएलबी छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

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फाइल फोटोअमर उजाला ब्यूरोझांसी। थाना प्रेमनगर के नहर रोड स्थित विजय नगर मोहल्ला निवासी एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी (अंतिम वर्ष) के छात्र परवेज अली (21) पुत्र एहसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रविवार रात अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला था। आधी रात के बाद घायल अवस्था में वह नगरा हाट मैदान के पास पड़ा मिला। उसके सिर एवं सीने में चोट के निशान मिले। पुलिस उसे लेकर मेडिकल अस्पताल पहुंची, यहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिवार के लोग भी पहुंच गए।सोमवार को पोस्टमार्टम कराने पर उसकी जांघ के पास दांत से काटे जाने के निशान मिले। पुलिस के मुताबिक परवेज नशे का आदी था। नशे में होने से गिरकर घायल हो गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। परवेज के पिता एहसान अली रेलवे में सेक्शन इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त होकर परिवार के साथ विजय नगर मोहल्ले में रहते हैं। दो भाइयों में परवेज सबसे छोटा था। परिजनों ने बताया रविवार रात करीब 9:30 बजे अपने दोस्त से मिलने की बात कहकर वह पैदल निकला था। रैपिडो बुक करके उससे जाने की बात कही थी। काफी देर तक उसके न लौटने पर पिता एहसान ने फोन किया। फोन रिसीव न होने पर वह लोग इंतजार करते रहे। रात करीब 12 बजे दोबारा फोन करने पर मालूम चला कि वह घायल अवस्था में मेडिकल अस्पताल में है। परिवार के लोग भी पहुंच गए। कुछ देर में उसकी मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि नशे में जमीन पर गिरने के बाद लगी चोट से उसकी जान गई, जबकि परिवार के लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उसके भाई दानिश एवं मामा वसीम का कहना है विवाद के बाद ही किसी ने उसे मारा है।000पोस्टमार्टम कराने पर पांव में मिले छह निशानपरवेज के शव का सोमवार को पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर एवं सीने में चोट के निशान मिले। दाएं जांघ पर दांत से काटने के छह निशान भी मिले। शरीर में घसीटे जाने के भी निशान हैं। उसकी मौत की सूचना पर मेडिकल अस्पताल पहुंचे परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं।000पुलिस को परवेज घायल अवस्था में मिला। वह नशे की हालत में था। उसकी जेब से नशे का सामान मिला था। सिर एवं सीने में चोट के निशान उसके गिरने की वजह से बने। अन्य स्थान पर मिले निशान की जांच कराई जा रही है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। - विकास कुमार, एसएसपी