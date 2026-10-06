फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Kabaddi players from the division will showcase their prowess in Azamgarh.

Jhansi News: आजमगढ़ में दमखम दिखाएंगे मंडल के कबड्डी खिलाड़ी

Tue, 06 Oct 2026 01:53 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Kabaddi players from the division will showcase their prowess in Azamgarh.
झांसी। खेल निदेशालय, खेल विभाग एवं उप्र. कबड्डी संघ के समन्वय से आजमगढ़ में सात से नौ अक्तूबर तक प्रदेश स्तरीय समन्वय सब-जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इसमें प्रतिभाग करने के लिए सोमवार को मंडल की टीम के चयन किया गया। मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर सिंह की ओर से किट वितरित कर शानदार खेल प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ी -सुमित, श्रेयांश हयारण, सुमित, अर्पित, अमन, हिमांशु, हर्ष राजपूत, प्रतीक, विकास, कृष्णा, लव, सूर्यांश, यश, निखिल, हर्ष। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed