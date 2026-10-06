Jhansi News: आजमगढ़ में दमखम दिखाएंगे मंडल के कबड्डी खिलाड़ी

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झांसी। खेल निदेशालय, खेल विभाग एवं उप्र. कबड्डी संघ के समन्वय से आजमगढ़ में सात से नौ अक्तूबर तक प्रदेश स्तरीय समन्वय सब-जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इसमें प्रतिभाग करने के लिए सोमवार को मंडल की टीम के चयन किया गया। मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर सिंह की ओर से किट वितरित कर शानदार खेल प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ी -सुमित, श्रेयांश हयारण, सुमित, अर्पित, अमन, हिमांशु, हर्ष राजपूत, प्रतीक, विकास, कृष्णा, लव, सूर्यांश, यश, निखिल, हर्ष। संवाद