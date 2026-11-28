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वहीं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट के लिए मार्च तक भारतीय रेलवे को बोगी की आपूर्ति शुरू करने की तैयारी है। बीएचईएल को इस परियोजना का काम टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी में मिला है।बीएचईएल और टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड को मिलकर 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट तैयार करने हैं। इसी परियोजना के तहत झांसी स्थित बीएचईएल इकाई में ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर बनाए जा रहे हैं। बीएचईएल अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेनों को ओवरहेड तारों से पेंटोग्राफ के जरिये बिजली मिलती है। ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर इस उच्च वोल्टेज बिजली को ट्रैक्शन प्रणाली के अनुकूल बनाते हैं। इसके बाद ट्रैक्शन कन्वर्टर बिजली को नियंत्रित कर मोटरों तक पहुंचाता है। मोटर पहियों को घुमाकर ट्रेन को गति देती हैं।अधिकारियों के मुताबिक, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को 176 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम डिजाइन गति के लिहाज से तैयार किया जा रहा है, जबकि इसकी परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। बीएचईएल के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. आफताब आलम ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर से जुड़ा काम पूरा करने का लक्ष्य है।