Jhansi News: झांसी के आजम और अदनान फाइनल में

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60-65 किग्रा भार वर्ग में आजम ने लखनऊ के बाली धनुक को 3-2 के बेहद करीबी अंतर से हराया। पांच जजों के निर्णय में मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण रहा और आजम ने फाइनल में जगह पक्की की। मिडिलवेट (70-75 किग्रा) में झांसी के अदनान ने मेरठ के विशाल तोमर को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।47-50 किग्रा भार वर्ग में वाराणसी के ऋषि सिंह ने प्रयागराज के अंकित पाल को 5-0 और आगरा के श्रीकांत ने अलीगढ़ के निखिल अली को 5-0 से हराया। 50-55 किग्रा भार वर्ग में आगरा के आशीष ने आजमगढ़ के बृजेश कुमार को 5-0 से शिकस्त दी। 55-60 किग्रा भार वर्ग में गोरखपुर के आलोक नाथ ने वाराणसी के एमडी फैज को 5-0 और लखनऊ के अमित कुमार ने प्रयागराज के सौरभ कश्यप को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।60-65 किग्रा भार वर्ग में आजमगढ़ के अनुज कुमार यादव ने बलिया के अरुण शर्मा को 5-0 से मात दी। 65-70 किग्रा भार वर्ग में आगरा के अमन राठौर ने डीवीपी के हर्षित सिंह को 5-0 और गोरखपुर के अभिनव तिवारी ने मेरठ के हिमांशु शर्मा को 3-0 से हराया। 70-75 किग्रा भार वर्ग में आगरा के सूर्य प्रताप सिंह ने वाराणसी के आसिफ को वॉकओवर से हराया।75-80 किग्रा भार वर्ग में मेरठ के रॉकी चौधरी ने लखनऊ के यथ्यांश वर्मा को पहले राउंड में आरएससी से तथा वाराणसी के युवराज यादव ने सोनभद्र के पुनीत को 5-0 से हराया। 80-85 किग्रा भार वर्ग में मेरठ के अर्जुन मलिक ने प्रयागराज के उज्ज्वल यादव को पहले राउंड में एबंडन के आधार पर तथा आगरा के राहुल ने वाराणसी के सुनील यादव को 5-0 से हराया।85-90 किग्रा भार वर्ग में आजमगढ़ के अभिनव राय ने अलीगढ़ के गौरव कुमार को 5-0 और मुरादाबाद के श्याम मोहन ने गोरखपुर के ऋषि मिश्रा को तीसरे राउंड में आरएससी से हराया। 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में मेरठ के प्रिंस कश्यप ने गोरखपुर के अभिनीत सिंह को पहले राउंड में आरएससी से तथा सोनभद्र के आदित्य मलिक ने लखनऊ के रोहित कुमार सिंह को पहले राउंड में नॉकआउट कर फाइनल में प्रवेश किया।इस अवसर क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी कर्मवीर सिंह, उपक्रीडाधिकारी सुनील कुमार, हॉकी प्रशिक्षिका सुषमा कुमारी, विकास वैद्य जिम ट्रेनर, निसार खान, मो. रऊफ आदि मौजूद रहे।