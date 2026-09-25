Jhansi: आज और कल तेज हवा के साथ बारिश के आसार, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर

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कृषि विज्ञान केंद्र भरारी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. आदित्य कुमार सिंह का कहना है कि बुधवार को रात साढ़े आठ बजे से लेकर बृहस्पतिवार को सुबह साढ़े आठ बजे तक जनपद में करीब दो मिलीमीटर बारिश हुई है। बृहस्पतिवार को दोपहर में कुछ देर के लिए आसमान में बादल भी छाए थे। हालांकि, बारिश नहीं हुई लेकिन तापमान जरूर 1.2 डिग्री घटकर 31.6 डिग्री पर आ गया, जो कि सामान्य से 2.6 डिग्री कम है। उन्होंने बताया कि आगामी दो दिनों में जनपद में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है।

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बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के चलते मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को बारिश के आसार जताए हैं। इसके अलावा 40 से 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। शुक्रवार को सुबह से ही तेज हवा के हल्की बारिश होने लगी।