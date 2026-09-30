Jhansi: बुंदेली संस्कृति को होम-स्टे से जोड़ा, पर्यटन के नक्शे पर चमका ओरछा का लाडपुरा खास

घर बने ठिकाना, गांव बना पर्यटन स्थल

लाडपुरा खास में ग्रामीण होम-स्टे की पहल वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने स्थानीय परिवारों को योजना से जोड़कर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की शुरुआत की। सरकारी सहायता से ग्रामीणों ने अपने घरों में पर्यटकों के ठहरने के लिए कमरे और जरूरी सुविधाएं विकसित कीं। गांव में फिलहाल करीब 20 होम-स्टे संचालित हो रहे हैं। योजना का विस्तार आसपास के राधापुर और बगान गांवों में भी किया जा रहा है। यानी पर्यटन का केंद्र केवल कोई स्मारक या होटल नहीं, बल्कि पूरा गांव बन रहा है।



आम ग्रामीण जीवन भी बन रही पर्यटन की कहानी

लाडपुरा खास के होम-स्टे की खासियत सिर्फ पर्यटकों को रहने के लिए कमरा उपलब्ध कराना नहीं है। पर्यटक जिस परिवार के घर में ठहरते हैं, उसी के साथ गांव की दिनचर्या को करीब से देखते-समझते हैं। स्थानीय खानपान का स्वाद लेते हैं और ग्रामीण जीवन की गतिविधियों से रूबरू होते हैं। इससे बुंदेलखंड की पहचान केवल ओरछा के महल, मंदिर और ऐतिहासिक इमारतों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यहां का आम ग्रामीण जीवन भी पर्यटन की कहानी बन जाता है।



घर की आमदनी का नया जरिया

होम-स्टे ने स्थानीय परिवारों के लिए रोजगार और अतिरिक्त आय का अवसर भी तैयार किया है। पर्यटक कमरा किराये पर लेते हैं तो उसका लाभ सीधे ग्रामीण परिवार को मिलता है। साथ ही भोजन और स्थानीय गतिविधियों से भी आमदनी का रास्ता बनता है। संदीप पाठक बताते हैं कि वह वर्ष 2019 में होम-स्टे योजना से जुड़े थे। उनके मुताबिक पर्यटकों का अच्छा रिस्पांस मिलता है और पूरे साल लोग आते रहते हैं। अब वह कमरों की संख्या बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं। वहीं, घासीराम पांडेय ने दो साल पहले अपने घर में होम-स्टे शुरू किया। उनके मुताबिक पर्यटन विभाग की योजना के तहत सब्सिडी मिली और फिलहाल उनके पास पर्यटकों के लिए दो कमरे हैं। ऑनलाइन बुकिंग के जरिये पर्यटक यहां पहुंचते हैं।



