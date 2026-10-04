Jhansi: हाईवे पर भटक रहे गोवंश पर सीएम कार्यालय ने मांगा जवाब, पशु चिकित्सा टीम पहुंची राजमार्ग

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अमर उजाला ने दो अक्तूबर को हर रोज 23 लाख रुपये खर्च फिर भी गोवंश सड़क पर शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें उल्लेख किया गया था कि जनपद में 276 गोशालाएं हैं। हर रोज प्रति गोवंश पर 50 रुपये खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद गोवंश सड़कों पर भटक रहा है। इस खबर को मुख्यमंत्री कार्यालय ने गंभीरता से लिया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से जवाब मांगा गया। 24 घंटे में जवाब देने को कहा गया। विज्ञापन



मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीरज चौधरी ने टीम ने अंबाबाय पहुंचकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर विचरण कर रहे 10 पशुओं को पकड़ा। आगे के लिए कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। सीएम हाउस ने कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है। अमर उजाला ने दो अक्तूबर को हर रोज 23 लाख रुपये खर्च फिर भी गोवंश सड़क पर शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें उल्लेख किया गया था कि जनपद में 276 गोशालाएं हैं। हर रोज प्रति गोवंश पर 50 रुपये खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद गोवंश सड़कों पर भटक रहा है। इस खबर को मुख्यमंत्री कार्यालय ने गंभीरता से लिया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से जवाब मांगा गया। 24 घंटे में जवाब देने को कहा गया।मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीरज चौधरी ने टीम ने अंबाबाय पहुंचकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर विचरण कर रहे 10 पशुओं को पकड़ा। आगे के लिए कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। सीएम हाउस ने कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है।

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अंबाबाय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर भटक रहे गोवंश को लेकर प्रकाशित खबर को मुख्यमंत्री कार्यालय ने गंभीरता से लिया है। कार्यालय ने जवाब मांगा है। इसी क्रम में शनिवार को ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची। 10 गोवंश को पकड़कर रुद्र करारी स्थित अस्थायी गो आश्रय स्थल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय को आख्या भी भेजी गई। इसमें कहा गया कि जिले की सीमा से सटे मध्य प्रदेश से यह गोवंश आ जाते हैं।