Jhansi: समथर में 150 साल पुराना इमली का पेड़ भरभराकर सड़क पर गिरा, बिजली के खंभे और बाइकें हुई क्षतिग्रस्त

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विशाल पेड़ के सड़क पर गिरने से अग्गा बाजार में कुछ समय के लिए आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह पेड़ को हटाकर रास्ता साफ कराया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका।प्रत्यक्षदर्शी परमाल सिंह गुर्जर ने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल में खराबी आ गई थी। वह उसे ठीक कराने के लिए मिस्त्री की दुकान पर गए थे। उन्होंने मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी की और जैसे ही मिस्त्री की दुकान की ओर पहुंचे, उसी दौरान अचानक विशाल इमली का पेड़ भरभराकर गिर पड़ा। पेड़ के नीचे उनकी मोटरसाइकिल दब गई, जिससे उन्हें नुकसान हुआ। गनीमत रही कि पेड़ गिरने के समय उसकी चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पेड़ गिरने से बिजली के खंभे टूटने के कारण आसपास की बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई।