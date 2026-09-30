Jhansi: बीयू की पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 871 ने किया आवेदन, 25 अक्तूबर को होगी परीक्षा

विज्ञापन





बीयू में कॉलेजों के विजेताओं की भाषण प्रतियोगिता एक को

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एक अक्तूबर को विवि से संबद्ध कॉलेजों से चुनकर आए प्रतिभागियों की भाषण प्रतियोगिता होगी। कुलसचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता के टॉप पांच में स्थान प्राप्त करने विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। यही नहीं, वह राज्य स्तरीय लखनऊ में आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।

विज्ञापन

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (बीयू) की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 25 अक्तूबर को होगी। कुलसचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 871 आवेदन आए हैं, जो विवि के नये परीक्षा भवन में होगी। उन्होंने बताया पहली परीक्षा सामान्य ज्ञान की होगी और दूसरी संबंधित विषय की।