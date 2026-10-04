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Jhansi News: दिनदहाड़े मकान का ताला तोड़कर लाखों के जेवर, नकदी चोरी

Sun, 04 Oct 2026 01:37 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:37 AM IST
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Jewelry and cash worth lakhs stolen after breaking into a house in broad daylight.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मऊरानीपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक मकान से लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी हो गई। चोरों ने ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया, जब परिवार खेत पर काम करने गया था।
ग्राम बुढ़िया बम्होरी निवासी अयोध्या प्रसाद 2 अक्तूबर को शाम करीब 6 बजे घर लौटे। उन्होंने अलमारी का ताला टूटा और सामान बिखरा पाया। अलमारी से 59 हजार रुपये नकद और लगभग 5.50 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात गायब थे। चोरी हुए आभूषणों में सोने की माला, मंगलसूत्र, कान के फूल, चूड़ियां, हार और चांदी की पायल शामिल हैं। घटना की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। अयोध्या प्रसाद ने गांव के कुछ संदिग्ध लोगों पर शक जताते हुए पुलिस को नामजद प्रार्थना पत्र सौंपा है।
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इस मामले में मऊरानीपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार सोलंकी ने बताया कि इस मामले में गांव के लल्ला, उत्तम पटेल व अवध किशोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।
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