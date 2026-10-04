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Jhansi News: नशे में नदी में गिरा युवक

Sun, 04 Oct 2026 01:36 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:36 AM IST
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Intoxicated youth falls into river
मऊरानीपुर। नगर के बीचों-बीच से गुजरी सुखनई नदी में एक युवक शराब के नशे में गिर गया। उसे डूबता देख राहगीरों और स्थानीय निवासियों ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक अत्यधिक शराब के नशे में था और संतुलन खो बैठा था। घटना के बाद उसे तत्काल उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस बचाव कार्य का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। संवाद
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