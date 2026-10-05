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Jhansi News: ससुराल वालों पर बेटी को बंधक बनाने का आरोप

Mon, 05 Oct 2026 02:20 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:20 AM IST
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In-laws accused of holding daughter hostage.
झांसी। रक्सा के पुनावली गांव में पिता ने ससुराल वालों पर बेटी को प्रताड़ित करने और बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। दतिया के लोधीपुरा निवासी लखन सिंह ने रक्सा पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि उन्होंने बेटी अनीता की शादी 11 नवंबर, 2025 को पुनावली गांव में की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले बेटी को परेशान करने लगे। विवाद बढ़ने पर पंचायत हुई, जिसमें ससुराल पक्ष ने अपनी गलती मानते हुए परेशान न करने का भरोसा दिया था। इसके बाद बेटी को ससुराल भेज दिया। आरोप है कि इसके बाद भी ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला। उन्होंने मामले की जांच करके कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो
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