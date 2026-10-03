फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Husband pleaded for medical help for four hours after laying his wife on ground in jhansi

यूपी का बेबस पति: पत्नी को जमीन पर लिटाकर चार घंटे इलाज की गुहार लगाता रहा, ताला लगाकर चले गए डॉक्टर और कर्मी

Sat, 03 Oct 2026 04:21 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 03 Oct 2026 04:21 PM IST
सार

यूपी के झांसी जिले से बेबसी की एक तस्वीर सामने आई है। यहां एक पति अपनी पत्नी को जमीन पर लिटाकर चार घंटे इलाज की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। नर्सिंगहोम के डॉक्टर और कर्मचारी ताला लगाकर चले गए।

विज्ञापन
Husband pleaded for medical help for four hours after laying his wife on ground in jhansi
पत्नी के इलाज के लिए गुहार लगाता पति - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

झांसी में गंभीर हालत में पत्नी को लेकर इलाज की आस में नर्सिंगहोम पहुंचे पति की बेबसी का शुक्रवार को गुमनावारा में मार्मिक नजारा देखने को मिला। पति चार घंटे तक पत्नी को नर्सिंगहोम के बाहर जमीन पर लिटाकर इलाज की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई चिकित्सक या कर्मचारी उसकी मदद के लिए नहीं आया। आरोप है कि नर्सिंगहोम के डॉक्टर और कर्मचारी ताला लगाकर चले गए।
विज्ञापन


महिला की हालत देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस के बाद डिप्टी सीएमओ डॉ. आशीष अग्निहोत्री मौके पर पहुंचे और महिला को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया।
विज्ञापन


डिप्टी सीएमओ ने पुलिस के साथ नर्सिंगहोम की जांच की और वहां से संबंधित दस्तावेज कब्जे में लिए। उन्होंने प्रथम दृष्टया मामले को चिकित्सकीय नैतिक मानकों के विपरीत बताया है। सीएमओ डॉ. शिशिर पुरी के आदेश पर नर्सिंगहोम का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। संचालक और डॉक्टर को शनिवार को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद बिगड़ी हालत
निवाड़ी निवासी राहुल आदिवासी ने बताया कि उसकी पत्नी रेखा आदिवासी के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। प्रसव के लिए वह उसे गुमनावारा स्थित नर्सिंगहोम लेकर आया था। वहां महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन से दोनों बच्चों का जन्म कराया। ऑपरेशन के बाद टांकों में संक्रमण हो गया और मवाद पड़ गया। इसके बाद रेखा को कई दिन नर्सिंगहोम में भर्ती रखकर उपचार किया गया।

 

राहुल के मुताबिक घर जाने के बाद दोबारा परेशानी होने पर वह पत्नी को नर्सिंगहोम लेकर आया। जांच और उपचार के साथ बाहर से भी जांच कराई गई। बाद में उसे दूसरे नर्सिंगहोम भेजा गया, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन कर मवाद निकाला। कुछ दिन बाद टांकों की जगह से मल आने लगा। इसके बाद वह पत्नी को दूसरे नर्सिंगहोम लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने बताया कि अब उसका उपचार एम्स जैसे बड़े संस्थान में ही संभव है।

सुबह नौ बजे पहुंचा, भर्ती करने के बजाय बंद कर दिया नर्सिंगहोम
राहुल के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे वह गंभीर हालत में पत्नी को लेकर संबंधित नर्सिंगहोम पहुंचा, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया। आरोप है कि इसके बाद चिकित्सक और कर्मचारी नर्सिंगहोम पर ताला लगाकर चले गए। 

 

राहुल करीब चार घंटे तक पत्नी के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाता रहा। उसने बताया कि पत्नी के इलाज में वह बाइक और जेवर तक गिरवी रख चुका है और अब उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। महिला की हालत और पति की बेबसी देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और डिप्टी सीएमओ को जानकारी दी गई।

दस्तावेज कब्जे में लिए, जांच के बाद कार्रवाई
सूचना मिलने पर डिप्टी सीएमओ डॉ. आशीष अग्निहोत्री मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला की हालत देखते हुए तत्काल एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया। इसके बाद पुलिस के साथ नर्सिंगहोम की जांच कर दस्तावेज कब्जे में लिए।

 

डॉ. अग्निहोत्री ने बताया कि सीएमओ के आदेश पर नर्सिंगहोम का संचालन बंद करा दिया गया है। कोंच निवासी नर्सिंगहोम संचालक और संबंधित डॉक्टर को शनिवार को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed