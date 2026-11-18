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मऊरानीपुर। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नेहरूनगर में मंगलवार शाम बिजली के तार में खराबी के कारण एक कच्चे खपरैल मकान में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में घर का सारा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि घटना के समय मकान खाली था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।मंगलवार शाम करीब पांच बजे मोहल्ला नेहरूनगर निवासी कल्लू के मकान से आग की लपटें उठने लगीं। स्थानीय लोगों ने तुरंत मकान मालिक, पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। आग ने देखते-ही-देखते विकराल रूप ले लिया। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। तब तक पूरा मकान और अंदर रखा सामान जल चुका था।हादसे की खबर मिलते ही उपजिलाधिकारी मनोज कुमार भारती, अतिरिक्त निरीक्षक इंद्रपाल सरोज और उप निरीक्षक सुभाष यादव घटनास्थल पर पहुंचे। वे पुलिस बल के साथ आए थे। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बिजली के तार में खराबी बताया गया है।