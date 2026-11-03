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Jhansi News: शादी के पांच माह बाद होटलकर्मी ने फंदा लगाकर दी जान

Tue, 03 Nov 2026 02:05 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:05 AM IST
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Hotel worker commits suicide by hanging herself five months after marriage
झांसी। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के भोजला मंडी स्थित होटल कमल में सोमवार शाम होटलकर्मी सौरभ यादव (24) का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। वह सुबह करीब 9:30 बजे ड्यूटी पर आया था। दोपहर में अपने कमरे में चला गया। शाम करीब चार बजे तक बाहर न निकलने पर स्टाफ के लोग उसे बुलाने पहुंचे। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर उसे तोड़कर कर्मचारी अंदर पहुंचे। यहां उसका शव फंदे से लटका हुआ था। उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें उसने अपनी मानसिक स्थिति ठीक न होने की बात लिखी है। पांच माह पहले ही उसकी शादी हुई थी।
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मूल रूप से भोजला का रहने वाला सौरभ यादव होटल कमल में मैनेजर था। यह होटल सपा के जिलाध्यक्ष बृजेंद्र यादव का बताया जा रहा है। सौरभ के पिता मनोज की मौत हो चुकी है। वह दो भाइयों में छोटा था। पांच माह पहले दतिया में धूमधाम से शादी हुई थी। परिजनों ने बताया कि सौरभ दिमागी तौर पर परेशान रहता था। सामान्य तौर पर अकेला ही रहता था। किसी से अधिक बात नहीं करता था। सीपरी बाजार थाना प्रभारी जेपी चौबे का कहना है कि सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट को जांच के लिए फोरेंसिक टीम को दिया गया है। बीमार रहने की वजह से सुसाइड करने की आशंका है।
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