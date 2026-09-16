Jhansi News: छह जिलों में खूब बरसा पानी, झांसी से थोड़ी बेरुखी

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झांसी समेत बुंदेलखंड में मानसूनी सीजन 15 जून से 15 सितंबर तक माना जाता है। इस साल झांसी में मानसून की दस्तक जुलाई में हुई। शुरुआत में बारिश कमजोर रही, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कई क्षेत्रों के कारण सितंबर में बारिश ने जोर पकड़ा। इसके बावजूद जिले में सीजन की औसत बारिश पूरी नहीं हो सकी।महोबा सबसे आगे, जालौन में सबसे कम बढ़तबुंदेलखंड में सामान्य से अधिक बारिश के मामले में महोबा सबसे आगे रहा। यहां 966.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि औसत 564.7 मिलीमीटर है। यानी सामान्य से 71 फीसदी अधिक। चित्रकूट में 1223.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत से 67 फीसदी ज्यादा है।बांदा और हमीरपुर में सामान्य से 55-55 फीसदी अधिक बारिश हुई। ललितपुर में 24 और जालौन में 13 फीसदी ज्यादा पानी बरसा। इस तरह झांसी क्षेत्र का इकलौता जिला रहा, जहां बारिश सामान्य से कम दर्ज हुई।सितंबर में खूब बरसे बादल, फिर भी कमी रहीझांसी में मानसून की शुरुआत देर से होने के कारण शुरुआती महीनों में बारिश का आंकड़ा पीछे रहा। सितंबर में कई बार हुई बारिश से स्थिति में सुधार जरूर हुआ, लेकिन सीजन के अंत तक कमी पूरी नहीं हो सकी। कुल बारिश 572.3 मिलीमीटर पर ही रुक गई।अब राजस्थान की ओर लौट रहा मानसूनकृषि विज्ञान केंद्र भरारी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि मानसूनी सीजन समाप्त हो गया है। अब मानसून राजस्थान की ओर से लौट रहा है। इसके प्रभाव से मंगलवार को भी दिन में हल्की बारिश हुई। आगामी दिनों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश के आसार कम हैं।कहां कितनी बारिशजनपदहुई बारिश (मिमी.) औसत बारिश (मिमी.) अंतरबांदा1115.2719.6 55% अधिकचित्रकूट1223.8731.9 67% अधिकहमीरपुर1025.1662.2 55% अधिकजालौन 683.7602.9 13% अधिकझांसी572.3682.8 15% कमललितपुर940.4757.3 24% अधिकमहोबा966.2564.7 71% अधिक