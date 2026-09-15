Jhansi News: कलश यात्रा के साथ शुरू हुई हनुमान कथा

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बरुआसागर। सोमवार को न्यू बाल गणेश समिति चौरसिया गली की तरफ से आयोजित हनुमान कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। बड़ी माता मंदिर से गाजे बाजे और डीजे के साथ शुरू हुई कलश यात्रा नजाई बाजार, चौक बाजार होते हुए चौरसिया गली पहुंची। जहां विधि-विधान से पूजन कथा वाचक पंडित भूपेंद्र दीक्षित ने मुख्य यजमान रागिनी, हृदेश चौरसिया ने किया। इस अवसर पर गणेश प्रतिमा का पूजन कर विराजमान किया गया।